Agent gewond bij klimmen over hek in Veldhoven

Een politieagent is zaterdagnacht gewond geraakt toen hij een bedrijf in Veldhoven wilde controleren waar een inbraakalarm was afgegaan. Bij het beklimmen van het hek om het pand gleed hij uit en kwam hij vast te zitten aan een van de spijlen van het hek.

Het incident gebeurde rond 02.30 uur aan De Run in de Brabantse plaats. “De heenweg over het hek ging goed, maar de terugweg minder. Hij is uitgegleden en vast komen te zitten. De brandweer en ambulance hebben hem daarna uit zijn benarde positie bevrijd”, aldus een politiewoordvoerder.

Achteraf bleek de melding van de inbraak loos alarm te zijn. De agent is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Volgens de woordvoerder had hij “behoorlijke verwondingen”, maar gaat het inmiddels naar omstandigheden goed met hem.