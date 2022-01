Gewonde door brand in woning in Den Haag

Door brand in een woning op de vierde verdieping van een appartementencomplex in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt. Hij is volgens de veiligheidsregio door de brandweer gered en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand ontstond rond 01.00 uur door nog onbekende oorzaak in de woonkamer van het appartement aan de Veenkade. Volgens de veiligheidsregio heeft de woning aanzienlijke schade opgelopen en is die tijdelijk onbewoonbaar. Ook het naastgelegen huis heeft rookschade.