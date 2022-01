Oudste theeresten gevonden in China

In China zijn de tot dusver oudste resten van thee gevonden. Ze zijn circa 2400 jaar oud, meldt The Art Newspaper. Wetenschappers van de Shandong University en de University of Science and Technology Beijing hebben de leeftijd vastgesteld van de overblijfselen van de theebladeren, die werden gevonden in een porseleinen kopje. Ze werden ontdekt in een koninklijk graf in Zoucheng in de provincie Shandong.

Tijdens opgravingen in 2018 dachten onderzoekers al dat materiaal in het kopje thee was. Uit wetenschappelijke analyse is nu gebleken dat dat klopt. De theebladeren en zeker de porseleinen spulletjes die in het graf zijn aangetroffen, komen volgens de wetenschappers misschien niet oorspronkelijk uit Shandong zelf, maar uit de voormalige zuidelijke staat Yue. De thee en het kopje waren mogelijk grafgiften uit de geboortestreek van de overledene.

De overblijfselen van de thee zijn waarschijnlijk beschermd tegen de tand des tijds doordat het kopje was omgevallen en daardoor de blaadjes beter heeft beschermd. Ook was de grond in het gebied van de vondst niet heel zuur.

Eerder is er thee gevonden die 2100 jaar oud bleek te zijn.