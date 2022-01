WUR: droogte maakt hittegolven heter, maar ook minder dodelijk

Droogte zorgt voor hetere hittegolven, maar door een lagere luchtvochtigheid zijn deze minder dodelijk. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit schrijven over dit effect in een onderzoek naar hittegolven tussen 1981 en 2015. Bij hogere luchtvochtigheid is het moeilijker voor een lichaam om te transpireren, waardoor er meer kans is op oververhitting.

Het is een lichte afname van de dodelijkheid van een hittegolf, stellen de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances. Droge bodems in de ochtend verminderen de hittestress in de middag het meest, wat vooral te merken was bij grotere hittegolven in 2006 en 2015 in Noord-Amerika, aldus de wetenschappers. Zij analyseerden de meetgegevens die 35 jaar lang verkregen zijn door het oplaten van weerballonnen vanaf luchthavens en weerinstituten wereldwijd.

Naar aanleiding van deze bevindingen, wijzen de onderzoekers erop dat geïrrigeerde landbouw, waarbij op gewassen worden besproeid met water, dodelijke hittestress kan versterken. Dit soort maatregelen zijn wellicht nodig voor natuurbehoud of landbouwproductie, maar volgens het onderzoek kan het averechts werken als het gaat om de dodelijke gevolgen van een hittegolf.

Aan het onderzoek deden wetenschappers van verschillende organisaties en universiteiten mee. De auteurs zeggen dat het vooral belangrijk is om de oorzaak van droogte en hitte tegen te gaan, ofwel: klimaatverandering. Daarnaast stellen ze dat er in de landbouwsector bijvoorbeeld planten ingezet kunnen worden die beter tegen een droger en heter klimaat kunnen. Genetische modificatie kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Eerder onderzoek laat zien dat de vaker voorkomende hittegolven het dodental heeft verhoogd. Hittegolven in Europa tussen 1970 en 2012 zorgden bijvoorbeeld voor meer dan 120.000 gerapporteerde doden. Dat is 85 procent van alle sterfgevallen als gevolg van een klimaatramp.