Minister houdt vast aan concentratie kinderhartchirurgie

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) houdt vast aan het plan van zijn voorganger om de kinderhartchirurgie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam te concentreren. Dat voorstel leidde tot verzet in Groningen.

Door het plan verdwijnt de kinderhartchirurgie uit de academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden. “Het waarborgen van de kwaliteit van zorg voor zowel kinderen als volwassenen met aangeboren hartafwijkingen” is de belangrijkste reden voor de concentratie, schrijft Kuipers aan de Kamer.

Volgens de bewindsman is de concentratie van zorg “onvermijdelijk” om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Hij wijst er verder op dat alleen de operaties in Rotterdam en Utrecht worden geconcentreerd. “Een groot deel van de zorg, waaronder diagnostiek, voor- en nazorg en controles, kan nog steeds in het eigen ziekenhuis worden geboden.”

RTV Noord meldde dinsdag dat meer dan 350 volwassenen met een aangeboren hartafwijking en ouders van kinderen met een hartafwijking een brief aan Kuipers hebben gestuurd met de vraag om meer onderzoek te doen naar het weghalen van kinderhartchirurgie uit Groningen. Een digitale petitie om de afdeling in Groningen te houden werd meer dan 200.000 keer ondertekend.

“Hoe ongemakkelijk het ook is: de geografische spreiding is bij de concentratie van deze vorm van zorg niet van doorslaggevend belang”, laat Kuipers de Kamer weten. De kinderhartoperaties zijn in de meeste gevallen planbaar.

Kuipers verwacht de Kamer in het voorjaar een regeling te kunnen voorleggen waarin het plan wordt geregeld. Tot de Kamer daarop heeft kunnen reageren zal hij geen onomkeerbare stappen nemen.