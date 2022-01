Patiënten willen meer onderzoek naar sluiting (kind)hartcentra

Ouders van kinderen met een aangeboren hartafwijking en volwassenen met een aangeboren hartafwijking willen dat het ministerie van Volksgezondheid meer onderzoek doet naar de sluiting van (kind)hartcentra. Ruim 350 ondertekenaars hebben dinsdag een brief gestuurd aan de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66).

Zij vinden dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar mogelijke gevolgen van het concentreren van hartchirurgie bij kinderen en hoogcomplexe ingrepen bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking.

Voormalig zorgminister Hugo de Jonge besloot deze zorg in de toekomst plaats te laten vinden in het Erasmus MC in Rotterdam en in het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Daardoor vallen het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) en het Universitair Medisch Centrum Groningen af. De mensen die de brief aan opvolger Kuipers hebben ondertekend, vrezen dat de zorg minder bereikbaar wordt en dat de zorgprofessionals minder goed kunnen samenwerken.

De ondertekenaars pleiten voor drie (kind)hartcentra in plaats van twee. Volgens hen is de afstand voor mensen die in het noordelijke of noordoostelijke deel van Nederland wonen te groot. Ze stellen dat “slechts krap zeshonderd reacties” zijn verwerkt van patiënten in het advies over de concentratie van de zorg, terwijl overige patiënten hier vaak niet van op de hoogte waren. Naar schatting zijn er zo’n 75.000 mensen met een aangeboren hartafwijking.

De Jonge stelde in een brief aan de Tweede Kamer in december dat een concentratie van de zorg noodzakelijk is, omdat patiënten met een aangeboren hartafwijking vaak intensieve en “hoogcomplexe” zorg nodig hebben. Door de huidige spreiding van de zorg over vier centra, krijgen behandelteams te weinig patiënten “om hun vaardigheden voldoende op peil te houden”, aldus De Jonge. Bovendien zijn er te weinig chirurgen en cardiologen per behandelteam, waardoor te weinig mensen kunnen bijspringen als personeel uitvalt.

De brief aan Kuipers is voornamelijk ondertekend door ouders van kinderen met een aangeboren hartafwijking. Daarnaast hebben 84 volwassen patiënten hun handtekening gezet. Verder zijn er nog een aantal partners, familieleden, artsen, vrienden en buren die de oproep aan Kuipers ondersteunen. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat Kuipers binnenkort, waarschijnlijk morgen, een nieuwe brief over dit onderwerp naar de Tweede Kamer stuurt.