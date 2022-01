VI Vandaag trapt af met ruim 1 miljoen kijkers

De nieuwe talkshow VI Vandaag is maandagavond van start gegaan met 1.064.000 kijkers. Het praatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp op SBS6 gaat daarmee ruimschoots langs concurrenten op de andere zenders, blijkt uit de kijkcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO).

De talkshow van SBS6, waarin het voormalige Veronica Inside-trio sinds deze week elke avond in talkshowsetting het nieuws van de dag zal bespreken, is op de eerste uitzenddag gelijk de best bekeken talkshow van de avond. Naar Op1 op NPO 1 keken maandag 881.000 mensen en op RTL 4 wist Beau van Erven Dorens 798.000 kijkers te trekken met Beau.

De beëdiging van het vierde kabinet Rutte was om 11.00 uur goed voor 670.000 kijkers. De live-registratie op NPO 1 behaalt daarmee de 19e plek in de kijkcijfer top 25.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur waar 2.262.000 mensen naar keken. Kennisquiz De Slimste Mens wist op NPO 2 1.923.000 kijkers aan zich te binden, wat goed is voor een tweede plaats in de kijkcijferlijst van maandag. De derde plek gaat naar RTL 4, waar 1.525.000 mensen naar het nieuws van 19.30 uur keken.