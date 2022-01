Een woning aan de Radiumstraat in Groningen is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01.45 uur beschoten. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Er wordt onderzoek ingesteld naar wat er precies is gebeurd.

In oktober vorig jaar werd ook al een huis aan dezelfde straat onder vuur genomen. Een woordvoerster van de politie kon niet zeggen of er een verband is tussen beide schietincidenten en of het om hetzelfde huis gaat.