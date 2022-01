Grote winkelketens kunnen snel open, doen niet mee aan protesten

Grotere winkelketens zoals IKEA, MediaMarkt, Blokker en Action kunnen open als het kabinet daarvoor toestemming geeft. Het kabinet gaat volgens bronnen de coronaregels voor winkels per aanstaande zaterdag versoepelen. Wanneer vrijdag tijdens de coronapersconferentie blijkt dat dit niet het geval is, dan gaan ze niet uit protest toch de deuren openen.

In verschillende regio’s in het land hebben winkels en horeca aangekondigd zaterdag open te gaan, ongeacht de besluiten van het kabinet. Een aantal burgemeesters heeft al gezegd daar niet op te zullen handhaven.

IKEA laat weten rekening te houden met verschillende scenario’s in de aanloop naar de coronapersconferentie van vrijdag. “Mochten de winkels weer open mogen zaterdag en we besluiten dat ook direct te doen, hebben we voldoende bezetting”, zegt een woordvoerster. De meubelwinkel wilde niet reageren op uitgelekte maatregelen die het kabinet vrijdag mogelijk bekend zal maken. “Zodra we weten en besloten hebben wat het praktisch inhoudt voor IKEA, brengen we eerst onze medewerkers op de hoogte en vervolgens uiteraard ook onze klanten”, zegt een woordvoerster.

Ook MediaMarkt zegt zaterdag gewoon open te kunnen. Er is voldoende personeel beschikbaar en ziekteverzuim is geen probleem. Het bedrijf is een voorstander van winkelen op afspraak, als dat de enige mogelijkheid is. “We hebben in april 2021 ook gewerkt met een afspraakkalender. We zijn er wel sceptisch over want onze winkels zijn zo groot dat veilig winkelen goed mogelijk is”, zegt een woordvoerder.

Blokker, BCC en Intertoys, onderdeel van moederbedrijf Mirage Retail, houden rekening met alle mogelijke scenario’s die vrijdag bekend kunnen worden gemaakt. “We zijn op alles voorbereid”, zegt een woordvoerster.

Action kan meteen open zodra dat mag. “Vanwege click & collect zijn alle 401 winkels in bedrijf gebleven. De bezetting en bevoorrading verwachten we snel te kunnen opschroeven”, zegt een woordvoerder. De keten is, door de laatste berichten, aan het testen met het online reserveren van winkelmomenten. “De exacte voorwaarden en restricties zijn natuurlijk nog niet bekend, maar de verwachting is dat we vanaf zaterdag de eerste klanten kunnen laten langskomen.”