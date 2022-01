Na dalende trend steeg vorig jaar aantal aardbevingen Groningen

In het Groningenveld deden zich het afgelopen jaar 72 aardbevingen voor, veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Daarvan hadden er twaalf een kracht van 1,5 of hoger. De zwaarste beving vond plaats in Garrelsweer op 16 november met een kracht van 3,2, zo blijkt uit een jaaroverzicht van het KNMI.

In 2020 werd het Groningenveld nog opgeschrikt door 69 bevingen, waarvan er 16 een kracht hadden van 1,5 of hoger. In 2019 ging het om 87 aardbevingen, in 2018 om 90 bevingen. De dalende trend van het aantal aardbevingen de laatste jaren stagneert nu dus, aldus het KNMI.

Ook het seismisch moment, dat de vrijgekomen energie weergeeft, lag afgelopen jaar hoger dan in 2020. Dat komt volgens het KNMI met name door de aardbeving bij Garrelsweer. Verder waren er op 4 oktober drie aardbevingen op een dag in Groningen: twee bij Zeerijp en één bij Appingedam.

In totaal kende Nederland het afgelopen jaar 95 aardbevingen. Twintig daarvan waren zogenoemde natuurlijke bevingen in het zuiden van het land. Die bevingen hangen niet samen met menselijke activiteit, maar zijn het gevolg van het schuiven van aardplaten. Van die natuurlijke bevingen waren er achttien in Limburg en twee in Noord-Brabant.