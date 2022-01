De Slimste Mens scoort met rentree zieke Jan Rot

Bijna twee miljoen mensen zagen donderdagavond de tweede deelname van zanger Jan Rot aan het programma De Slimste Mens. De langlopende quiz van KRO-NCRV was daarmee, na het NOS Journaal van 20.00 uur, het best bekeken programma van de avond. Dat meldt de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De zanger en cabaretier was zijn tegenstanders, regisseur Johan Nijenhuis en kunstenaar Steef de Jong, te slim af. Rot zal vrijdag weer te zien zijn in het programma. De deelname van de 64-jarige Rot is bijzonder. Hij deed in 2012 al mee, maar verloor toen de finale van Arjen Lubach. Rot is terminaal ziek. Een van zijn laatste wensen was om nog een keer mee te doen aan het programma.

Beau van Erven Dorens deed met ruim 1,1 miljoen kijkers goede zaken vanuit Ahoy. Hij verzorgde een speciale uitzending op de plek waar dit weekend het concert van De Vrienden van Amstel Live zou moeten plaatsvinden. Het optreden gaat vermoedelijk niet door omdat het kabinet lijkt aan te sturen op een verlengde lockdown voor alle culturele instellingen. Maar de producenten moeten wel het podium opbouwen en de artiesten moeten wel repeteren, omdat anders de financiële coronasteun om de verliezen te dekken in gevaar komt.