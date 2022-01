Dit jaar op 34 trajecten dagen geen trein vanwege werkzaamheden

Op meerdere treintrajecten werkt ProRail dit jaar aan het spoor en zullen reizigers daar hinder van ondervinden. Op een aantal trajecten kunnen dan drie dagen of langer geen treinen rijden. ProRail meldt vrijdag dat het gaat om 34 zogenoemde grote buitendienststellingen.

Het werk is noodzakelijk “om het spoor veilig en betrouwbaar te houden en om vernieuwingen door te voeren met het oog op de toekomst”, zo schrijft het bedrijf op de website. Ook werkt ProRail aan tientallen andere klussen die korter duren, “zodat reizigers maar twee dagen of korter zijn aangewezen op vervangend vervoer”.

Het traject tussen Landgraaf en Heerlen in Heerlen (het spoor wordt daar verdubbeld) is tussen 5 maart en 9 mei 64 dagen achter elkaar afgesloten. Dat dat zolang duurt “komt ook doordat ProRail rekening moet houden met omwonenden”, aldus het bedrijf.

“Bouwen gaat helaas ook niet zonder hinder voor de omgeving. Daarin moeten we dus evenwicht zoeken. In dit geval betekent dat dat we hier juist voornamelijk overdag werken en dat de aannemer gebruikmaakt van machines die minder herrie maken. Anders is het echt niet te doen voor mensen die dichtbij het spoor wonen”, zegt Riet Schroven, directeur Projecten bij ProRail, op de site.

Ook bijvoorbeeld tussen Culemborg en Geldermalsen wordt gewerkt. Daar wordt slappe grond onder het spoor vervangen door een stevige funderingslaag en het spoor vernieuwd zodat een snelheidsbeperking bij Culemborg kan worden opgeheven. Dit werk wordt verdeeld over twee periodes: een van zes dagen (28 april tot en met 4 mei) en een van 23 dagen (14 juli tot en met 6 augustus). Tussen Eindhoven en Venlo wordt ook gewerkt. Daar wordt het spoor vernieuwd en een tunnel aangelegd, van 23 oktober tot 2 november.