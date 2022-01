Cultuursector bereidt kort geding voor tegen de Staat

De cultuursector is bezig met het voorbereiden van een kort geding of een procedure tegen de Staat. Het gaat daarin om het feit dat winkels wel weer open mogen, maar musea niet. Dat bevestigt Jan Zoet, voorzitter van de Taskforce culturele en creatieve sector, na berichtgeving van het FD.

“Er wordt inderdaad onderzocht of dit mogelijk en kansrijk is”, zegt Zoet desgevraagd. Bij de Taskforce culturele en creatieve sector zijn in totaal 111 culturele organisaties aangesloten.

Vrijdagavond kondigden premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers aan dat winkels hun deuren weer mogen openen, maar culturele instellingen zoals theaters en musea voorlopig nog niet. Dat is volgens Zoet niet langer uit te leggen. “Er zijn 85.000 winkels en 450 musea. Waarom mogen die laatsten niet als doorstroomlocatie open zijn?”, aldus Zoet.

In Belgiƫ spande de Liga voor de Mensenrechten, een onafhankelijke Belgische stichting die zich inzet voor de rechten van het individu of van de gemeenschap, vorig jaar al een kort geding aan. De rechtbank sommeerde toen dat de Belgische Staat binnen dertig dagen een eind maakte aan de coronamaatregelen. Het verschil met Nederland is dat de horeca in Belgiƫ wel open waren.