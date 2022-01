T-Mobile stopt met sponsoring The Voice of Holland

Telecombedrijf T-Mobile stopt met de sponsoring van het tv-programma The Voice of Holland. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Boulevard. Ook supermarktketen Lidl, die eveneens in het programma adverteert, staakt voorlopig de sponsoring. Een woordvoerder van de supermarktketen zegt dat nu het programma is opgeschort daarmee automatisch ook het sponsorschap vooralsnog is beƫindigd.

Zaterdag meldde RTL voorlopig te stoppen met het uitzenden van het programma na berichten van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom de show.

T-Mobile zegt in een verklaring “op basis van alle berichtgeving van de afgelopen 24 uur” het sponsorschap “per direct” stop te zetten. “We keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af en nemen hier als bedrijf nadrukkelijk afstand van”, valt in de verklaring te lezen. Ook spreekt het bedrijf medeleven uit naar alle betrokkenen. Het bedrijf zegt niet verder in te willen gaan op verdere vragen.

Het is nog niet direct duidelijk voor hoeveel geld T-Mobile en Lidl het programma sponsorden of tot wanneer de sponsorschappen precies liepen. Lidl laat weten geen uitspraken te doen over de duur of het bedrag van het sponsorschap en zegt het onderzoek naar de aantijgingen tegen het programma af te wachten.

RTL laat de aantijgingen onafhankelijk onderzoeken. De verhalen kwamen aan het licht door onderzoek van Tim Hofman, presentator van het BNNVARA-programma BOOS. Hij ontving “tal van reacties van mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice”.

Bandleider Jeroen Rietbergen erkende dat hij grenzen had overschreden en stapte op, maar volgens BOOS gaat het om “aanklachten tegen meerdere personen binnen het programma”. Tegen coach Ali B is aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-kandidaat.