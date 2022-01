750 jaar oud houten bootje te zien in Rotterdamse bibliotheek

In de Centrale Bibliotheek van Rotterdam staat vanaf eind deze maand een naar schatting 750 jaar oud houten bootje tentoongesteld. Het vaartuig, dat lijkt op een punter, werd 30 jaar geleden door de stadsarcheologen opgegraven op de plek waar nu de bibliotheek gevestigd is.

Het nog nagenoeg complete vaartuig is gebruikt om het laatste gat in de dam in de Rotte te dichten en staat daarmee aan de basis van het ontstaan van de stad. Op de dam in de Rotte bouwden de eerste Rotterdammers hun huizen en ontstond Rotterdam.

Aan de hand van onderzoek van het scheepshout is vastgesteld dat de dam rond 1270 is aangelegd. Het bootje ‘De Punter’ is vanaf 27 januari te zien in een expositie op de derde etage in de Centrale Bibliotheek, meldt de gemeente.