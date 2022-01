Drie minderjarigen vast voor dood 16-jarige in Amsterdam-Zuidoost

Drie minderjarige verdachten zitten vast voor een fataal schietincident, dat zondagavond een 16-jarige jongen in Amsterdam-Zuidoost het leven kostte. Twee jongens werden volgens de politie direct aangehouden in de woning waar het slachtoffer lag. Een derde verdachte meldde zich later bij een politiebureau.

Het schietincident gebeurde rond 19.15 uur in een woning aan de Sinderenstraat. Hulpdiensten hebben nog eerste hulp verleend aan het slachtoffer, maar hij stierf even later aan zijn verwondingen.

Alle verdachten zitten nog vast. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld in de woning.