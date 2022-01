Volendamse vrouw (81) krijgt 2 jaar cel voor moordpoging op buren

De rechtbank in Alkmaar heeft een 81-jarige vrouw uit Volendam twee jaar cel opgelegd voor een poging tot moord op haar buren. De vrouw stichtte op 10 april vorig jaar brand in de woning van haar buren, die eveneens op leeftijd zijn. Het paar wist zich het vege lijf te redden door uit een raam op de eerste verdieping te klimmen.

De verdachte en haar buren hadden al jaren een moeizame verstandhouding, waarbij het meer dan eens tot confrontaties is gekomen. In april ging het om geluidsoverlast, die de vrouw op zeker moment te veel werd. Op de bewuste dag stichtte ze via de brievenbus brand in de betreffende woning, terwijl ze wist dat haar buren op dat moment waarschijnlijk nog lagen te slapen.

Volgens de rechtbank is het aan een rookmelder en kordaat optreden van omstanders en de slachtoffers zelf te danken dat er geen doden zijn gevallen. De vrouw zelf is na de brandstichting naar haar eigen huis gegaan en heeft zich niet om de slachtoffers bekommerd. Zij heeft verklaard dat ze in een vlaag van verstandsverbijstering heeft gehandeld.

Camerabeelden spreken die lezing tegen, meent de rechter. Op de beelden oogt de vrouw “rustig en gedecideerd”. Tegen een voorbijganger, die getuige was van de brandstichting, zei ze: “Ja, ik ben er helemaal klaar mee, ze maken de hele nacht drukte, ik steek het in de fik.” Dat wijst volgens de rechtbank op een vooropgezet plan. Daarmee heeft de vrouw zich niet alleen schuldig gemaakt aan brandstichting, maar ook aan poging tot moord.

De rechtbank neemt het de vrouw kwalijk dat zij de schuld grotendeels buiten zichzelf blijft leggen, ondanks haar spijtbetuigingen. Bij het bepalen van de straf hield de rechter onder meer rekening met de hoge leeftijd van de verdachte. Zij had een blanco strafblad. In afwachting van haar proces is de vrouw eerder op vrije voeten gesteld. De rechter wees een eis van het Openbaar Ministerie om haar direct weer vast te zetten af. De vrouw kan daarom ook een eventueel hoger beroep in vrijheid afwachten.