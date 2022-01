Herkenbare beelden getuige fatale mishandeling Mallorca gedeeld

De politie heeft dinsdagavond herkenbare beelden gedeeld van een getuige van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman vorig jaar op Mallorca. De foto werd gedeeld in de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht. Eerder deelde het programma ook al een foto van de persoon, maar na die oproep had niemand zich gemeld.

De getuige zou de mishandeling mogelijk ook gefilmd hebben. Maar ook als hij geen filmbeelden heeft, wordt de persoon beschouwd als een “cruciale getuige”, aldus een woordvoerster van de politie in de uitzending. Zij benadrukt dat de persoon in de beelden geen verdachte is in de zaak.

Het delen van herkenbare beelden van een getuige is uitzonderlijk, geeft de politie toe. “We weten dat het herkenbaar maken van zijn gezicht een inbreuk op zijn privacy is. Maar deze zaak heeft zo’n grote impact op de samenleving gehad, dat het Openbaar Ministerie tonen van de foto van de getuige gerechtvaardigd vindt”, aldus de politiewoordvoerster. Het OM heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in deze zaak.

De 27-jarige Heuvelman werd op 14 juli 2021 rond 02.15 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie met een groep jongeren op de boulevard van badplaats El Arenal op het Spaanse eiland Mallorca. Hij overleed op 18 juli aan zijn verwondingen.

Afgelopen november vond de eerste zitting plaats voor vijf verdachten die betrokken zouden zijn bij de mishandeling. Twee van de verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten, de drie hoofdverdachten zitten nog vast. Vrijdag volgt de volgende regiezitting in deze zaak.