Partijen vallen Wilders aan over Yeşilgöz-tweet

De coalitiepartijen hebben aan het begin van het debat over de regeringsverklaring PVV-leider Geert Wilders aangevallen over een tweet waarin hij suggereerde dat zijn veiligheid mogelijk in gevaar komt door de aanstelling van VVD’er Dilan Yeşilgöz als minister van Justitie.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte sprak Wilders direct na diens eerste zin van zijn inbreng aan op de tweet. “Ik had gehoopt dat de heer Wilders zou beginnen met excuses, maar hij begint met een ander verhaal.” Paternotte noemt het een “compleet onzinnige, idiote suggestie” die Wilders in zijn tweet doet. Hij schreef dat Yeşilgöz, “een VVD-er van Turkse afkomst”, zijn beveiliging mogelijk zou opheffen en dat ze hoopt dat Wilders “onder het gras verdwijnt”.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans wil weten waarom Wilders niet reageerde op telefoontjes en berichtjes van Yeşilgöz, nadat zij hem benaderde om te praten over de kwestie. “Waarom wel het lef hebben om zo’n verwerpelijke tweet te sturen, maar niet om terug te bellen?” Wilders vond het niet nodig terug te bellen, omdat Yeşilgöz ten tijde van het telefoontje nog staatssecretaris voor Klimaat was.

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemt dat een “smoesje”. Wilders “voelt dat zijn hoofdverhaal kant noch wal raakt”, zegt Heerma. Maar dat de oppositieleider naar de VVD wijst als groep die hem niet in bescherming wil nemen, vindt de CDA’er al helemaal kwalijk. Wilders suggereert daarmee “dat een politieke partij in dit huis hem vermoord zou willen hebben”, zegt Heerma. “Dat zegt meer over de heer Wilders dan over het kabinet.”

Wilders heeft inmiddels contact gehad met Yeşilgöz. Deze week praten ze over de kwestie. Wilders denkt niet dat het een “mooi gesprek” wordt, “maar ik ga toch”.