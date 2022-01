Kuipers: 1 op de 75 Nederlanders nu besmet met corona

Op het moment is ongeveer 1 op de 75 Nederlanders besmet met het coronavirus, zegt zorgminister Ernst Kuipers na afloop van de ministerraad. Het aantal mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft, blijft relatief gelijk. “Maar de uitval in de samenleving is groot”, aldus Kuipers.

Vrijdag werd opnieuw een recordaantal dagelijkse besmettingen bereikt. Bij het RIVM kwamen 57.549 meldingen van nieuwe coronagevallen binnen. Het aantal stijgt zo snel dat de computersystemen het niet kunnen bijhouden: de achterstand van de afgelopen vier dagen is opgelopen tot ongeveer 30.000 positieve tests. Die besmettingen zijn wel bevestigd, maar nog niet geregistreerd.

Om ontwrichting van de samenleving te voorkomen, zijn de quarantaineregels al aangepast. Wie onlangs besmet is geweest, of langer dan een week geleden een booster heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na contact met een besmet persoon. Bij klachten moet men wel thuisblijven. Ook geldt onverminderd dat mensen die positief zijn getest in isolatie moeten, zegt Kuipers.