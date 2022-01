Tim Hofman biedt excuses aan voor vrouwonvriendelijke teksten

Tim Hofman heeft zijn excuses aangeboden voor vrouwonvriendelijke dingen die hij in het verleden heeft gezegd. Hij deed dat naar aanleiding van een video die zaterdag op sociale media verscheen waarin de presentator nogal platte opmerkingen maakt over onder andere het uiterlijk van playmate Zimra Geurts. Hofman bracht afgelopen donderdag de misstanden bij The Voice of Holland aan het licht.

In de video is Hofman te zien terwijl hij in de camera een opmerking maakt over de “grotere tieten dan de rest van Nederland” van Geurts. Tijdens het interview dat daarop volgt tipt hij het model om “een tiet te laten zien”. In beelden die daaraan vastgeplakt zijn spreekt Hofman met vlogger Anna Nooshin en vertelt hij dat er bij BNNVARA regelmatig intieme contacten zijn tussen collega’s.

Hofman schaamt zich nu voor de beelden, vertelt hij zaterdag aan het AD. “Het was fout, ik schaam me daarvoor”, zegt hij. Ook legt hij uit dat de beelden zo’n tien jaar oud en deels gemaakt zijn in de tijd dat Hofman voor het BNNVARA-programma Spuiten en Slikken werkte. “Het was in 2012: backstage bij Spuiten en Slikken. Ik heb veel geleerd sindsdien, zoals over meer van zulke onderwerpen: homofobie, racisme, en validisme. Het was fout en excuses zijn gepast”, aldus Hofman.

Donderdag onthulde Hofman in een speciale aflevering van zijn onlineprogramma BOOS tientallen gevallen van seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. Onder meer Ali B, Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen zijn daarbij flink onder vuur komen te liggen. RTL stopte ook per direct met het huidige seizoen van The Voice, en laat samen met producent ITV onafhankelijk onderzoek doen naar de misstanden.