Voor miljoenen aan cocaïne in Rotterdamse haven onderschept

De politie heeft onlangs tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij cocaïne onderschept van 87 kilo. De drugs zaten verstopt in een container die gevuld was met een lading druiven.

De container kwam uit Peru. De politie laat zondag weten dat de drugs op 11 januari zijn gevonden.

De waarde van een gram drugs ligt volgens de expert op het gebied van verslavingszorg Jellinek tussen de 45 en 60 euro per gram. Dat zou de waarde van deze drugsvangst op een bedrag van tussen de 3,9 en 5,2 miljoen brengen.