Bouw hotel en nieuw gebied Efteling moeten in 2024 klaar zijn

De bouw van een nieuw hotel en een themagebied van de Efteling moeten in 2024 afgerond zijn. In een persbericht meldt het themapark dat dit jaar wordt begonnen met het project.

Het nieuwe hotel wordt gebouwd naast de hoofdingang van het attractiepark. Het moet het grootste hotel van het park worden met 143 kamers verdeeld over zeven verdiepingen. Het krijgt twee restaurants en een spa.

Het nieuwe themagebied wordt gebouwd op de plek waar nu het Spookslot staat. Het is de bedoeling dat 1250 bezoekers per uur de attractie kunnen bezoeken als die eenmaal af is in 2024.

De Efteling zegt dat de uitbreidingen op het eigen terrein worden geplaatst, omdat bouwen buiten het huidige parkterrein meer financiĆ«le risico’s en uitdagingen met zich meebrengt dan bouwen op het terrein.