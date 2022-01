Gilbert O’Sullivan (75) geeft concert in Eindhoven

Gilbert O’Sullivan komt dit jaar naar Nederland. De Ierse singer-songwriter staat op 17 oktober met zijn voorstelling Just Gilbert in het Muziekgebouw in Eindhoven.

De 75-jarige O’Sullivan stond begin 2020 voor het laatst op een Nederlands podium. Tijdens zijn concert in Eindhoven zal hij oude hits zingen, maar ook recenter werk.

O’Sullivan wordt door velen beschouwd als een van de grondleggers van het singer-songwritergenre. Vooral in de jaren zeventig was de zanger enorm populair. De kaartverkoop voor het concert begint op 28 januari.