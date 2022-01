Groep deels minderjarige plegers zware misdrijven aangehouden

De politie heeft in Rotterdam vorige week dertien verdachten, onder wie zeven minderjarigen, aangehouden op verdenking van een reeks van veertien straatroven en woninginbraken in Rotterdam-Zuid. Sommige van deze vergrijpen gingen gepaard met zwaar geweld, meldt de politie.

Zeven van de dertien verdachten zijn tussen de 14 en 16 jaar oud, de oudste is 37 jaar. Twaalf verdachten kwamen uit Rotterdam, de andere uit Moerkapelle. De recherche gaat er niet vanuit dat zij als één dadergroep werkten, maar in verschillende groepen per geval te werk gingen.

Vorige week zijn verspreid over drie dagen alle verdachten aangehouden. Een van hen zat al vast voor een ander delict. Een andere verdachte meldde zichzelf op het politiebureau voor een straatroof waarbij ook is gestoken. Hij meldde zich nadat hij had gehoord dat twee medeverdachten al waren aangehouden.