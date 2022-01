Loeki krijgt speciale gouden munt ter ere van 50e verjaardag

Ter ere van de 50e verjaardag van Loeki de Leeuw dit jaar heeft de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) een zeer gelimiteerde oplage van munten geslagen met daarop een beeltenis van het bekende reclameleeuwtje.

Op de voorkant van de munt staat Loeki juichend met zijn arm omhoog en vuist gebald. Op de achterkant staat zijn naam en de jaartallen 1972-2022, verwijzend naar het jubileum van de reclameleeuw.

De munt weegt 31,1 gram en is een puur gouden uitgifte die vanaf februari beschikbaar is. De speciale munt wordt geleverd in een genummerde kokerverpakking met daarop een verzameling van Loeki-stripjes. Er worden er slechts tien door de KNM uitgegeven. Liefhebbers moeten daarvoor wel diep in de buidel tasten: 2799 euro.