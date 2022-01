Dierenambulances draaien overuren door vogelgriep

Dierenambulances draaien sinds het begin van dit jaar overuren door de uitbraak van een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. Elke dag worden vele tientallen verzwakte of dode dieren gevonden. Het gaat vooral om watervogels, maar er worden ook vossen, marters en andere kleine zoogdieren aangetroffen die waarschijnlijk besmet zijn met het virus, aldus de Stichting DierenLot. Soms komen dode vogels zo uit de lucht vallen.

William Ploemen, manager van de Dierenambulance Limburg Zuid, noemt de situatie “buitenproportioneel”. Volgens hem wordt er heel veel van de vrijwilligers van de dierenambulance gevergd. Zij moeten 24 uur per dag zo snel mogelijk dode en zieke vogels opruimen, om verspreiding van het virus te voorkomen. En daarvoor moeten ze zich elke keer geheel in beschermende kledij hullen. “Kadaverzakken, wegwerpoveralls, overschoenen en desinfectiemateriaal, het gaat er hard doorheen. De ambulances hebben veel te lijden door het gebruik van de middelen voor desinfectie en schoonmaak.”

De besmettelijke vogelgriepvariant heerst in veel Europese landen. In Nederland dook de besmetting voor het eerst op 26 oktober op in Zeewolde. Sinds de jaarwisseling gaat de verspreiding van de ziekte steeds harder. Wageningen Bioveterinary Research, een onderzoeksinstituut van de Wageningse universiteit, denkt op basis van laboratoriumonderzoek dat trekvogels een nieuwe virusvariant meegenomen hebben naar Nederland. Het risico dat de commerciƫle pluimveehouderij wordt getroffen acht het instituut zeer hoog. Er is al een eendenhouderij in Ede besmet geraakt, in de buurt van het landelijke pluimveecentrum rond Barneveld.

Vooral watervogels zoals ganzen en meeuwen lopen de ziekte op. Maar ook roofvogels en zoogdieren, die aas eten van zieke vogels, raken besmet. “Het is een vreselijke ziekte. De dieren raken neurologisch aangetast en we kunnen niets anders doen dan ze laten inslapen”, aldus de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid, die vooral op Voorne-Putten heel veel slachtoffers vindt.

Stichting DierenLot stelt dat de vogelgriep tientallen dierenambulances voor torenhoge kosten stelt. “Het is vreemd dat organisaties die helemaal afhankelijk zijn van donaties dat allemaal zelf moeten betalen”, aldus de stichting op de website. DierenLot wil ook nader onderzoek naar een mogelijke vaccinatie tegen vogelgriep voor dieren en naar de mogelijke inzet van sneltesten.