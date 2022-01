Inspectie: undercoverafdeling politie gebrekkig aangestuurd

De afdeling Afgeschermde Operaties van de politie, die onder meer de georganiseerde misdaad en terrorisme moet bestrijden, wordt gebrekkig aangestuurd. Dat brengt risico’s met zich mee voor de operaties die de teams moeten uitvoeren, concludeert de Inspectie voor Justitie en Veiligheid in een nieuw rapport. Bij het team Werken Onder Dekmantel (WOD) heerst volgens betrokkenen bovendien een “giftige en manipulatieve werksfeer”, waardoor volgens de inspectie ook gevaarlijke situaties zijn ontstaan.

De afdeling Afgeschermde Operaties bestaat uit verschillende teams, maar die werken onvoldoende samen. Ook de samenwerking met regionale afdelingen van de politie zou niet goed verlopen. Er is “weinig tot geen sturing op het bereiken van gemeenschappelijke doelen”, zo schrijft de inspectie in haar rapport. De werkwijze is bovendien niet zo ingericht dat erop wordt toegezien dat het werk gebeurt volgens de normen zoals de politie die voor ogen heeft.

Het bespreken van “knelpunten en dilemma’s” gebeurt nauwelijks, en wordt zelfs ontmoedigd. Het rapport spreekt van een “cultuur van vriendjespolitiek en onderlinge strijd”. Ook is er te weinig oog voor het personeel, bijvoorbeeld op het gebied van hun loopbaan.

Volgens de inspectie moeten alle teams duidelijke doelstellingen krijgen met een betere samenhang, in een “structuur waarin voor alle betrokkenen duidelijk is wie wat moet doen, binnen welk tijdsbestek en met welk resultaat”. De werkwijze moet verduidelijkt worden, medewerkers moeten beter ondersteund worden en het moet duidelijk zijn door wie en hoe de teams aangestuurd worden. Ook vindt de inspectie het belangrijk dat het “personele welzijn” verbetert.

Het onderzoek van de inspectie is de laatste van drie onderzoeken naar mogelijke misstanden bij de Landelijke Eenheid van de politie. Uit de eerdere onderzoeken kwamen vorig jaar ook al organisatorische problemen met negatieve gevolgen voor het politiewerk en de medewerkers aan het licht.

De speciale commissie-Brouwer deed eerder al onderzoek naar een zelfmoord binnen het team WOD. De conclusie was dat die samenhing met het werk van de undercoveragent en er te weinig oog was voor signalen dat het niet goed met hem ging. De Inspectie Justitie en Veiligheid zegt de bevindingen van de commissie-Brouwer te onderschrijven.