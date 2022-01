Wiersma blij met OMT-advies over quarantaineregels scholieren

Onderwijsminister Dennis Wiersma is blij met het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de quarantaineregels voor scholieren te versoepelen. Maar hij maakt wel een voorbehoud. “Voorop moet staan dat het veilig kan.”

Wat het OMT betreft hoeven kinderen tot en met 12 jaar niet meer in quarantaine na contact met iemand die besmet is met het coronavirus, als zij zelf geen klachten hebben. Zij krijgen dan wel het advies dagelijks een zelftest te doen. Als dat niet mogelijk is, kan de GGD of een arts adviseren om toch in quarantaine te gaan.

De huidige regels pakken in de praktijk “dramatisch” uit op scholen, zegt Wiersma. “Ze maken dat, ook als je niet ziek bent, je toch vaak thuis zit.” Maar hij wijst erop dat in de klas ook docenten aanwezig zijn. Anders dan de meeste kinderen kunnen zij wel erg ziek worden door het coronavirus. “Daar moeten we niet lichtzinnig mee omgaan.”