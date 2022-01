Aangifte tegen regisseur The Voice of Holland vanwege aanranding

Een oud-deelnemer van The Voice of Holland heeft vrijdag aangifte van aanranding gedaan tegen de regisseur van het RTL-programma. Dat bevestigt advocaat Sébas Diekstra na berichtgeving hierover van het AD. Het is de eerste aangifte tegen de regisseur in de zaak rond vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice.

In de uitzending van het onlineprogramma BOOS die vorige week donderdag online kwam, werd duidelijk dat de afgelopen maanden zo’n vijftien mensen zich hadden gemeld met klachten over de regisseur. De man zou geregeld ongepaste opmerkingen van seksuele aard hebben gemaakt tegen kandidates van de talentenjacht. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste handtastelijkheden. De aangifte van vrijdag is niet gedaan door een van de vrouwen uit de uitzending van BOOS, bevestigt Diekstra.