COC Nederland tegen minister: kom dit jaar met meerouderschapswet

COC Nederland wil dat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) dit jaar een meerouderschapswet presenteert. De belangenorganisatie van de lhbti-gemeenschap pleit daar mede namens vier andere organisaties voor in een brief aan de nieuwe minister.

De meerouderschapswet moet ervoor zorgen dat kinderen meerdere juridische ouders kunnen hebben en geen maximum van twee, zoals nu het geval is. Deze wet maakt onderdeel uit van COC’s Regenboogakkoord, dat het nieuwe kabinet volgens het regeerakkoord wil gaan uitvoeren.

“Kinderen hebben recht op een goede juridische band met ál hun ouders, of dat er nu één, twee, drie of vier zijn’” zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Er ligt een prachtige kans voor minister Weerwind om dit nu snel te regelen en wij zullen hem daar graag bij helpen.”

COC Nederland pleit er in de brief aan Weerwind ook voor dat iedere Nederlander de geslachtsregistratie in het paspoort makkelijk moet kunnen veranderen naar een ‘X’ in plaats van ‘M’ of ‘V’. Dit voor mensen die zich bijvoorbeeld geen man of vrouw voelen of niet willen dat hun geslacht in hun paspoort staat. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken diende op dit punt onlangs een voorstel in.

Ook zeggen de belangenorganisaties een goede draagmoederschapsregeling te willen en een verbetering van de wet die het wijzigen van de geslachtsregistratie mogelijk maakt. Daarnaast stellen de organisaties voor om interlandelijke adoptie weer mogelijk te maken vanuit landen waar geen problemen rond adoptie zijn geconstateerd. De regering zette de interlandelijke adoptie in februari 2021 stop vanwege ernstige misstanden in een aantal landen.

COC Nederland stuurde de brief mede namens Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), Bi+ Nederland en de Nederlandse stichting voor regenbooggezinnen Meer dan Gewenst.