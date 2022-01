Emile Roemer neemt rapport Limburgse bestuurscultuur in ontvangst

In het gouvernement in Maastricht wordt vrijdag het langverwachte rapport gepresenteerd over de bestuurscultuur bij de provincie Limburg. Het eerste exemplaar van het rapport wordt aangeboden aan gouverneur Emile Roemer.

Het rapport moet de Limburgse bestuurscultuur in kaart brengen met zijn sterke en ook zwakke kanten. Gedeputeerde Staten (GS) gaven opdracht voor het onderzoek om aan de hand van de resultaten daarvan het vertrouwen te herstellen. Een vertrouwen dat werd aangetast tijdens de bestuurscrisis in april 2021, toen na integriteitskwesties het voltallige college van GS aftrad, inclusief toenmalig gouverneur Theo Bovens (CDA).

Zijn tijdelijke opvolger, Johan Remkes, richtte een meldpunt in waar integriteitskwesties aanhangig konden worden gemaakt. Aan dat meldpunt werd een onderzoekscommissie gekoppeld met als opdracht het geven van adviezen die bruikbaar en praktisch zijn. Vrijdag wordt duidelijk in welke staat de lange tijd door integriteitskwesties geplaagde Limburgse bestuurscultuur verkeert.