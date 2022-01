Gewonde door lekkage zwavelzuurfabriek op Chemelot in Geleen

Door een lekkage in een zwavelzuurfabriek op industrieterrein Chemelot in Geleen is vrijdagavond iemand gewond geraakt. De gewonde, een medewerker van Chemelot, is met brandwonden naar een ziekenhuis in Aken (Duitsland) gebracht, maakte een woordvoerder van de brandweer bekend.

Hoe het met het slachtoffer gaat, kon de woordvoerder niet zeggen. Het ziekenhuis waar hij heen is gebracht, heeft een vermaard brandwondencentrum.

Bij de lekkage is een onbekende hoeveelheid oleum (geconcentreerd zwavelzuur) vrijgekomen. Mannen in gaspakken slaagden erin het lek te dichten. Nu het gas niet meer uitstroomt, is de situatie veilig, aldus de woordvoerder. Niets van de gevaarlijke stof is buiten de grenzen van het industrieterrein terechtgekomen, zei hij nog.

De lekkage ontstond in een afsluiter. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. Niet bekend is vooralsnog hoeveel oleum er ongeveer gelekt is.

Oleum geeft dampen af met een sterk prikkelende geur. Als het in aanraking komt met metaal wordt waterstofgas gevormd. Het metaal wordt daardoor aangetast. De giftige damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond.