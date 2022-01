Activisten bos naast autoproducent VDL Nedcar ‘uitgehongerd’

De actievoerders in het Sterrebos in Limburg zitten na 24 uur nog steeds in de bomen. Dat meldt actiegroep Red het Sterrebos op Twitter. “Ze zetten in op uithongeren en uitputting”, laat een van de activisten weten.

De activisten zitten volgens Red het Sterrebos zonder eten of drinken in de bomen. “Onze bosbeschermers zitten al meer dan 24 uur in de boom in #Sterrebos en we mogen ze geen eten of drinken brengen.” De club roept de burgemeester van Sittard, Hans Verheijen, op om het aangeven van eten en drinken toe te staan.

De activisten gingen vrijdag in alle vroegte over tot bezetting van het bos om kap te voorkomen. Ze willen voorkomen dat zeven hectare van het Sterrebos verdwijnt om uitbreiding van de productiehallen van autoproducent VDL Nedcar mogelijk te maken.

Volgens een van de activisten is de autoproducent verantwoordelijk voor het tegenhouden van eten en drinken voor de groep in de bomen.