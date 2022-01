Het KNMI heeft zaterdagmiddag code geel afgegeven voor het noorden van Nederland vanwege zware windstoten. In de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en in het Waddengebied komen windstoten voor van tussen de 75 en 90 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden.

Volgens de weerdienst neemt de wind in de loop van de avond weer af.