Twee mannen zijn na een winkeldiefstal op de Bredenoord in Rotterdam er per auto vandoor gegaan met achterin een kindje van naar schatting 1,5 jaar oud. Tijdens hun vlucht ramden ze meerdere geparkeerde auto’s en crashten uiteindelijk op de Kerstendijk tegen een wagen.

Ze renden daarna weg met het kindje dat in een Maxi-Cosi zat. Het is onbekend of het om een jongetje of meisje gaat.

De buit van de winkeldieven bestond volgens de politie uit een paar blikjes drinken.