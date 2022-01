KNMI waarschuwt wegverkeer en mensen buiten voor storm Corrie

Het KNMI heeft voor maandag in Noord-Holland, Friesland en het waddengebied code oranje en voor de rest van Nederland code geel uitgeroepen. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de windstoten van een storm met de naam Corrie. Rijkswaterstaat adviseert het verkeer extra goed op te letten, vooral bestuurders van voertuigen met aanhangers en van vrachtwagens.

Vanaf maandagochtend vroeg komen er in de kustprovincies zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur, in de kustgebieden tot 100 kilometer per uur en vlak aan zee tot ongeveer 110 kilometer per uur. In de loop van de ochtend komen ook elders in het land zware windstoten voor. De wind moet later in de middag geleidelijk weer afnemen.

Het hoogtepunt van de storm wordt maandag volgens Weer.nl bereikt tussen 08.00 en 12.00 uur. In die tijd zou het ook tot een officiƫle storm kunnen komen, waarbij een uur lang minstens windkracht 9 wordt gemeten. Er is niet alleen veel wind, ook valt er van tijd tot tijd regen.

Verschillende test- en vaccinatielocaties van GGD’en waaronder die in Vlissingen, Rotterdam, Purmerend en Zaandam zijn maandag uit voorzorg gesloten. Mensen die op een van die locaties maandag een afspraak hadden staan voor een coronatest, zijn gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen.

Rijkswaterstaat gaat waarschijnlijk enkele stormvloedkeringen sluiten, om wateroverlast in het achterland te voorkomen. Het gaat vrijwel zeker om de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen. Mogelijk gaan ook de Oosterscheldekering en de Ramspolkering dicht.

Corrie verwijst naar Corrie van Dijk, de eerste vrouwelijke meteoroloog die in 1964 in dienst kwam bij het KNMI.