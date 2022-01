Prinses Beatrix viert 84e verjaardag

Prinses Beatrix is maandag jarig. De prinses, die van 1980 tot en met 2013 koningin van Nederland was, viert haar 84e verjaardag.

Beatrix werd op 31 januari 1938 geboren in Baarn en is het oudste kind uit het huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard. Op 10 maart 1966 trouwde zij met Claus von Amsberg. Samen kregen zij drie zoons: Willem-Alexander, Friso en Constantijn. Sinds 2002 is Beatrix weduwe. In 2013 overleed haar zoon Friso als gevolg van een skiongeluk.

In de ochtend van 30 april 1980 werd Beatrix formeel koningin toen haar moeder Juliana de akte van abdicatie ondertekende. ’s Middags werd zij in de Nieuwe Kerk, tijdens een plechtige zitting van de Staten-Generaal en in het bijzijn van vertegenwoordigers van Europese vorstenhuizen, beëdigd en ingehuldigd als koningin der Nederlanden.

Beatrix trad in 2013 terug als staatshoofd, waarna haar zoon Willem-Alexander haar opvolgde. De prinses is de afgelopen jaren weinig in de openbaarheid getreden. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat ook zij vooral thuis moest blijven. Niet alleen vanwege mogelijk risico voor haar gezondheid, maar ook om geen oploop te creëren bij officiële uitstapjes en omdat bijna alle evenementen werden afgelast of uitgesteld.

Toch liep Beatrix eind 2021 een coronabesmetting op, die werd geconstateerd na haar vierdaagse werkbezoek aan Curaçao eind november. Prinses Beatrix was volledig gevaccineerd en had ook al een boosterprik ontvangen voordat ze naar Curaçao vertrok. Tijdens het werkbezoek besteedde zij vooral aandacht aan de gevolgen van de coronapandemie en aan natuurbehoud op het eiland.