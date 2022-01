ProRail verwacht grootste overlast door storm in Noord-Holland

Vanwege de verwachte overlast die storm Corrie zal veroorzaken, heeft ProRail voor maandag een aantal maatregelen getroffen. Zo rijden er tot in de middag op het traject Den Helder-Zaandam maar twee NS-intercity’s per uur in plaats van vier. “Zo ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen”, aldus de spoorbeheerder.

Ook laat ProRail weten storingsploegen en hulplocomotieven te hebben klaarstaan, “zodat we als het nodig is zo snel mogelijk kunnen handelen”. De spoorbeheerder verwacht de grootste overlast in Noord-Holland. Door de harde wind van Corrie kunnen er bomen of takken op het spoor of op de bovenleiding belanden.

Treinreizigers moeten rekening houden met uitval en vertraging. Hun wordt geadviseerd de reisplanner van de vervoerders goed in de gaten te houden.

Het KNMI heeft vanwege Corrie code oranje in Noord-Holland, Friesland en het Waddengebied en code geel voor de rest van Nederland uitgeroepen. De ANWB adviseert weggebruikers maandag niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is.