Coronavaccin Novavax op zijn vroegst in maart beschikbaar

Het nieuwe coronavaccin van Novavax is nog niet in Nederland beschikbaar. In de loop van maart kan het waarschijnlijk worden gegeven. De plannen daarvoor worden momenteel uitgewerkt. Dat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

Het vaccin is in december goedgekeurd door de Europese Commissie, op advies van toezichthouder EMA in Amsterdam. Het vaccin werkt op een traditionele manier. Het bevat kleine deeltjes van de eiwitten uit de uitsteeksels (spikes) van het coronavirus. Het virus gebruikt die uitsteeksels om een lichaamscel binnen te dringen en mensen te infecteren. Het vaccin moet het afweersysteem leren om die deeltjes te herkennen en aan te vallen. Mensen krijgen twee prikken, met drie weken tussen de beide inentingen.

Omdat het Novavax-vaccin anders werkt dan de andere middelen, zou het vaccin misschien aantrekkelijk kunnen zijn voor mensen die zich tot nu toe niet hebben willen laten prikken. De Gezondheidsraad adviseert om het Novavax-vaccin voor die groep beschikbaar te stellen.

Het vaccin heet NVX-CoV2373 of Nuvaxovid. Het is ontwikkeld door het Tsjechische Praha Vaccines, dat in 2020 werd gekocht door het Amerikaanse Novavax en sindsdien Novavax CZ heet.

Het vaccin is getest op 24.332 mensen in de Verenigde Staten, Mexico en Groot-Brittanniƫ. Van hen liepen 24 het coronavirus op. Daarnaast kregen 15.159 proefpersonen een placebo, een zoutoplossing zonder werking. In die controlegroep raakten 159 mensen besmet. Dat betekent dat het vaccin voor ongeveer 90 procent beschermt. Die proeven zijn uitgevoerd voor de opkomst van de omikronvariant die nu dominant is. Het is niet duidelijk hoe goed het vaccin tegen die variant beschermt.

De Europese Commissie heeft alvast 100 miljoen doses van het vaccin besteld, met een optie op nog eens 100 miljoen doses. Volgens de gebruikelijke verdeling zou Nederland 3,89 procent daarvan krijgen, oftewel 7,78 miljoen doses.