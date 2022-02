Dagelijks honderden groepen in de kinderopvang dicht door corona

Door het hoge aantal coronabesmettingen blijven nu dagelijks honderden groepen in de kinderopvang noodgedwongen dicht. “Bij grotere organisaties zijn elke dag wel een of meerdere groepen gesloten”, vertelt directeur Emmeline Bijlsma van Brancheorganisatie Kinderopvang. Exacte cijfers heeft de organisatie niet, maar het probleem is volgens de bestuurster wijdverspreid en groeiend.

“We zien het aantal sluitingen oplopen. Dat gebeurt in het hele land, veel ouders komen hierdoor in de problemen”, zegt Bijlsma. “Je zult maar werk hebben dat je niet thuis kunt doen.” Een deel van de medewerkers zit thuis na een positieve coronatest, een ander deel zit in quarantaine. De brancheorganisatie geeft signalen die daarover binnenkomen vanuit de achterban door aan het ministerie van Sociale Zaken.

Om te voorkomen dat te veel mensen thuis komen te zitten, versoepelde de overheid onlangs de richtlijnen. Zo is de regel dat de hele groep of klas in quarantaine moet bij drie of meer besmettingen afgeschaft. “Dat is mooi, maar het effect is wel dat het virus versneld rondgaat en medewerkers sneller besmet raken. Dan moeten alsnog groepen naar huis”, aldus de directeur van de brancheorganisatie.

Afstand houden en mondkapjes dragen is in de kinderopvang onbegonnen werk. “Medewerkers in het onderwijs kunnen van oudere kinderen nog afstand houden. In ons werk gaat dat niet. Je kunt geen baby een fles geven op 1,5 meter afstand”, legt Bijlsma uit. “Bovendien willen we de kinderen altijd veiligheid en geborgenheid bieden.”

Nu de besmettingscijfers tot recordhoogte zijn gestegen, leidt dat op diverse werkplekken tot bezettingsproblemen. In de kinderopvang is dat dubbel problematisch: als kinderen niet naar de opvang kunnen, moet iemand thuisblijven om voor ze te zorgen.

Mensen die een week of langer geleden een boosterprik hebben gehaald en mensen die recent zijn hersteld van een coronabesmetting, hoeven sinds kort niet meer thuis te blijven na nauw contact met iemand die is besmet. Wie positief test of klachten heeft die kunnen duiden op corona, moet nog wel in quarantaine.