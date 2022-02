Docuserie over huwelijk koningspaar start met 467.000 kijkers

De eerste aflevering van de documentaireserie Een Porseleinen Huwelijk, over de aanloop naar de bruiloft van het koningspaar, heeft maandagavond 467.000 kijkers getrokken. Daarmee staat de BNNVARA-serie, die op NPO 2 werd uitgezonden, volgens Stichting KijkOnderzoek op de 24e plek van de top 25 van best bekeken programma’s van de dag.

In de vierdelige serie, die nog tot en met donderdag te zien is, wordt de aanloop naar de bruiloft van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 2 februari 2002 gereconstrueerd. Zo wordt onder meer duidelijk dat er een conflict ontstond tussen toenmalig minister-president Wim Kok, de kroonprins en koningin Beatrix over de eventuele aanwezigheid van Jorge Zorreguieta, de vader van Máxima. Willem-Alexander was zelfs bereid om het koningschap op te geven om met Máxima te kunnen trouwen.

De top 3 van best bekeken programma’s van maandag bestaat uit nieuwsuitzendingen. De NOS Journaals van 20.00 uur en 18.00 uur op NPO 1 scoorden het beste met respectievelijk ruim 2,3 miljoen en ruim 1,5 miljoen kijkers. Het Half Acht Nieuws op RTL 4 staat op de derde plek met ruim 1,4 miljoen kijkers.