De ziekenhuizen in ons land hebben opnieuw meer operatiekamers in gebruik genomen, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Was er vorige week maandag nog 19 procent minder aan operatiekamers open dan normaal, afgelopen maandag was dat 15 procent minder dan anders.

Ook kunnen weer iets meer ziekenhuizen alle zorg die binnen zes weken moet worden gegeven ook zelf in die tijd bieden. Vorige week konden zestig ziekenhuizen dat, nu 63. “Hoewel dus verbetering zichtbaar is, blijft het zorgelijk dat deze zorg in een aantal ziekenhuizen niet altijd binnen de norm kan worden geleverd”, zegt de NZa.

En ook kunnen meer ziekenhuizen planbare zorg, zoals heupoperaties, weer deels of geheel geven. Er is nog maar een ziekenhuis dat helemaal geen planbare zorg kan leveren, tegen vorige week vijf. Veertien geven alle planbare zorg weer, een week geleden waren dat er zeven.

“Bij het opschalen van de planbare zorg moeten ziekenhuizen er rekening mee houden dat de vervolgzorg, zoals de huisartsenzorg en de thuiszorg, hierdoor niet extra wordt belast”, waarschuwt de NZa wel.