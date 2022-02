Advies aan Hoge Raad: spullen advocaat Taghi onterecht ingenomen

De politie heeft mogelijk onterecht spullen uit het huis en het kantoor van advocaat Youssef T. in beslag genomen. In een advies aan de Hoge Raad schrijft de advocaat-generaal dat de rechter-commissaris daar opnieuw over moet oordelen. Youssef T. was de advocaat van Ridouan Taghi, en is tevens zijn neef. Hij wordt ervan verdacht te hebben gefungeerd als boodschapper tussen Taghi en de buitenwereld.

Youssef T. werd aangehouden tijdens een bezoek aan zijn neef in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) Vught in oktober vorig jaar. Toen werden notitieblokken en een iPad die de advocaat bij zich had in beslag genomen. Op diezelfde dag nam de politie tijdens een inval in de woning en het kantoor van T. ook andere spullen mee. Omdat de rechter alleen had geoordeeld over de spullen in de EBI, moet er ook een oordeel komen over de andere gegevensdragers, zegt de advocaat-generaal.

De neef van Taghi ging in hoger beroep omdat hij vindt dat de spullen onder het verschoningsrecht vallen. Dit recht beschermt vertrouwelijke informatie tussen advocaten en hun cliƫnten.

Wanneer de Hoge Raad over de inbeslagname besluit, is nog niet zeker. Doorgaans gebeurt dat binnen zes weken na het advies van de advocaat-generaal.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo en zit sinds zijn arrestatie in december 2019 vast. Zijn neef Youssef zou hem tijdens talrijke bezoeken daar hebben geholpen bij het bedenken van plannen voor een gewelddadige uitbraak. Ook zou hij hebben gefungeerd als ‘middle man’ om de grootschalige drugshandel van Taghi gaande te houden en witwaspraktijken te kunnen voortzetten.