Gebaar Zilveren Kruis naar huisartsen over praktijkondersteuner

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis doet huisartsenpraktijken een handreiking wat betreft de vergoedingen van de huisartsenpraktijkondersteuners. Onder een groep huisartsen was onrust ontstaan, vanwege een nieuwe methode van bekostiging van praktijkondersteuners. Zilveren Kruis biedt huisartsen daarom vanaf 1 april zowel de oude als de nieuwe methode aan.

“De overgangstermijn naar het nieuwe beleid was voor een aantal huisartsen te krap”, laat het Zilveren Kruis weten. “Dat hadden we zorgvuldiger moeten doen. We hebben daarom besloten huisartsen een keuze te bieden.”

Huisartsen vreesden onder de nieuwe methode financieel flinke klappen te krijgen. De vergoeding voor de praktijkondersteuners rustte tot nog toe op twee pijlers: een vast bedrag per chronische pati├źnt plus een bedrag extra voor alle ingeschreven pati├źnten van de praktijk. Maar dat laatste is volgens de huisartsen omlaaggegaan en dat moesten de praktijkondersteuners compenseren met losse vergoedingen per verrichting, zoals bijvoorbeeld het uitspuiten van oren.