Gezondheidsraad komt vrijdag met advies over boosterprik jongeren

De Gezondheidsraad brengt vrijdag een advies uit over het boosteren van jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Dat heeft een woordvoerder van het adviesorgaan laten weten na een bericht van RTL Nieuws. De vorige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, had eind december om het advies gevraagd.

Volwassenen kunnen al wel een boosterprik krijgen. Zo’n 8,4 miljoen mensen hebben dat gedaan, oftewel drie op elke vijf volwassenen. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zich wel laten inenten met een eerste en tweede dosis, maar worden vooralsnog niet opgeroepen voor een boosterprik. In deze groep zijn de laatste tijd veel positieve tests geregistreerd.

De vaccins die zijn goedgekeurd voor boosterprikken, hebben die erkenning alleen voor volwassenen. Er zijn nog geen boostervaccins voor minderjarigen goedgekeurd. De Jonge had daarom ook aan de Gezondheidsraad gevraagd of er eventueel al begonnen kan en moet worden met het boosteren van de jongeren zonder zo’n goedkeuring, of dat een specifiek voor het boosteren goedgekeurd middel afgewacht moet worden.