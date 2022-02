Nederlandse Israëliër volgende maand naar ruimtestation ISS

Een Israëlische zakenman met Nederlandse wortels gaat volgende maand als toerist naar ruimtestation ISS. Eytan Stibbe (64) heeft een vlucht gekocht bij een nieuw bedrijf dat ruimtevluchten verkoopt. De plannen zijn goedgekeurd, meldde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA woensdag. De lancering staat gepland voor 30 maart. Ongeveer een week later keert Stibbe terug op aarde.

Stibbe is in 1958 geboren in de Israëlische stad Haifa. Zijn vader Hugo Stibbe was tijdens de Tweede Wereldoorlog vier jaar lang krijgsgevangene in Nederlands-Indië, zijn moeder Elma Sara van Adelsberg overleefde in Nederland de Holocaust door onder te duiken. In 1953 trouwden ze in Amsterdam en kort erna emigreerden ze naar het net onafhankelijke Israël. Stibbe werd piloot in de Israëlische luchtmacht. In Israël werd hij een beroemdheid toen hij in 1982 in één luchtgevecht drie Syrische straaljagers en een helikopter uit de lucht schoot. In 1984 verliet hij de luchtmacht en stapte hij over naar de zakenwereld. Daar verdiende hij een vermogen.

De Israëlische astronaut gaat met drie anderen naar het ISS. De vlucht is geregeld door het bedrijf Axiom Space. Dat wil commerciële reizen naar de ruimte verkopen, net als SpaceX (van Elon Musk), Blue Origin (van Jeff Bezos) en Virgin Galactic (van Richard Branson). Over een jaar of tien wil Axiom zelf een ruimtestation hebben, als vliegend hotel. De NASA wil missies in een baan rond de aarde graag overlaten aan zulke bedrijven, zodat de Amerikaanse overheidsdienst zich kan concentreren op de terugkeer naar de maan en op den duur de eerste bemande vluchten naar Mars.

Acteur Tom Cruise zou eigenlijk met Stibbe mee zijn gegaan naar de ruimte. Samen met een producent zou hij een nieuwe film opnemen in het ISS. Die plannen zijn echter uitgesteld.

Stibbe wordt de tweede Israëliër in de ruimte. Zijn vriend Ilan Ramon was in 2003 de eerste. Hij vloog met de spaceshuttle Columbia. Die ontplofte bij de terugkeer in de dampkring, waardoor Ramon en de zes andere bemanningsleden om het leven kwamen.