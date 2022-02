Rutte en Hoekstra ontmoeten de Oekraïense president

Mark Rutte en Wopke Hoekstra gaan op de tweede dag van hun bezoek aan Oekraïne langs bij president Volodimir Zelenski om de toenemende spanningen met Rusland te bespreken. Ook ontmoeten de twee hun ambtgenoten premier Denys Shmyhal en minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba. Het Nederlandse kabinet wil daarmee steun betuigen aan het land en proberen een diplomatieke oplossing te vinden, maar ook openlijk steun aan Oekraïne betuigen tegenover Rusland.

Hoekstra en Rutte kwamen dinsdag aan in Kiev, en hadden daarbij ook al een korte ontmoeting met premier Shmyhal. Voorafgaand aan dat werkdiner zei Rutte dat Nederland aandringt op de-escalatie tussen Oekraïne en Rusland. Tegelijk wil hij met het bezoek “een signaal afgeven aan Moskou”, aldus de premier. “Zouden jullie toch iets gaan doen wat in strijd is met het internationaal recht, bijvoorbeeld met een kleine of een grote actie in Oekraïne, dan zal de reactie uit het Westen heel stevig zijn.”

Ook minister Hoekstra zegt dat Russische agressie “grote consequenties” zal hebben. Hij had in aanloop naar het bezoek aan Oekraïne contact met verscheidene bondgenoten, en heeft daarbij vastgesteld dat daar “in hele grote mate overeenstemming” over is. Het Westen zou de situatie als “zeer ernstig” beschouwen, en daarom bereid zijn Oekraïne te ondersteunen. Hoe Nederland daaraan zal bijdragen, wordt volgens hem pas na het bezoek aan het land beslist. Deze dagen hebben meer vertegenwoordigers van Westerse regeringen Kiev bezocht, onder wie dinsdag de Britse premier Boris Johnson.

Naast de spanningen tussen Rusland en Oekraïne speelt ook de ramp met MH17 een belangrijke rol. Dinsdag deden Rutte en Hoekstra de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa aan, onder meer om de nasleep van de ramp te bespreken. Woensdag bezoeken zij een plaquette ter nagedachtenis. Ook worden bloemen gelegd om de omgekomen militairen in Oost-Oekraïne te herdenken en staan gesprekken met het bedrijfsleven en het “maatschappelijk middenveld” op de planning.

Woensdagmiddag vertrekken Rutte en Hoekstra naar Moldavië. Daar is een ontmoeting met president Maia Sandu en aansluitend een werkdiner met premier Natalia Gavrilița en een aantal andere leden van het kabinet.