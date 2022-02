Coldcaseteam Anne Frank: gebruik namen experts geen verrassing

Het coldcaseteam dat onderzoek deed naar het verraad van Anne Frank en met een omstreden conclusie kwam, zegt dat het geen verrassing voor experts kan zijn geweest dat hun namen onder een subsidieaanvraag voor het onderzoek prijkten. Dat staat in een verklaring op de website van het team, als reactie op een verhaal van Trouw.

De krant berichtte woensdag dat het onderzoeksteam namen van deskundigen had gebruikt voor de aanvraag bij de gemeente Amsterdam, ter hoogte van 100.000 euro, zonder dat die daarvan op de hoogte waren. Ook waren ze op dat moment geen lid van het onderzoeksteam, al was er wel eerder met hen gesproken. Het onderzoeksteam onder leiding van Pieter van Twisk erkent dat, maar stelt dat hun namen pas na hun toestemming op de website zijn toegevoegd bij het onderzoeksteam. “Allen stemden daarmee in en waren – zonder uitzondering – enthousiast over het project”, aldus het coldcaseteam. Ook zou er nooit een klacht zijn gekomen over het gebruik van hun namen.

Dat er subsidie zou worden aangevraagd is volgens het onderzoeksteam “nooit een geheim geweest” en daarover zou openlijk gesproken zijn. “Dat daarbij hun namen zijn genoemd als zijnde specialisten die zich wilden committeren aan dit project kan dan ook geen verrassing zijn.” Het team stelt dat de schrijfster van het Trouw-artikel “de stellige indruk wekt dat zij op zoek is gegaan naar mensen die zich nu opeens, wellicht onder druk van alle commotie, willen distantiĆ«ren van dit onderzoek.”

In het boek dat volgde op het onderzoek schrijft het team dat notaris Arnold van den Bergh, lid van de Joodse Raad, hoogstwaarschijnlijk degene is die de familie Frank heeft verraden. Daarop kwam veel kritiek. De stelling zou te veel op aannames berusten. De uitgeverij, Ambo Anthos, stak de hand in eigen boezem en zei dat ze niet kritisch genoeg is geweest. Extra drukken van het boek zijn uitgesteld in afwachting van meer uitleg van het onderzoeksteam.