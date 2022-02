Coldcaseteam Anne Frank staat ‘vierkant’ achter onderzoek

Het coldcaseteam dat onderzoek deed naar het verraad van Anne Frank staat “vierkant” achter zijn bevindingen. Dat zegt hoofdonderzoeker Pieter van Twisk. Sinds het boek over hun werk verscheen klinkt er fikse kritiek op de conclusie dat de familie Frank verraden zou zijn door de Joodse notaris Arnold van den Bergh.

Verschillende historici en (Joodse) organisaties trekken die claim in twijfel. Zo zou de stelling te veel op aannames berusten. De Nederlandse uitgever Ambo Anthos stak de hand in eigen boezem en zei dat ze niet kritisch genoeg is geweest. Extra drukken van het boek zijn uitgesteld in afwachting van meer uitleg van het onderzoeksteam.

Van Twisk stelt te begrijpen dat er kritiek is. “Dat is alleen maar goed en daar staan we voor open”, zegt de onderzoeker. “Maar je moet naar het hele plaatje kijken. Wat er nu gebeurt is dat er één onderdeel uitgehaald wordt en gezegd wordt: ‘Dit kan niet kloppen’. En dan gaat de hele theorie overboord. Maar zo werkt het niet. Dit is geen historisch onderzoek, maar een opsporingsonderzoek.”

Volgens Van Twisk is er nu “een soort rare hetze ontstaan” rond het boek en hebben hij en zijn team “vijf jaar lang op een hele integere manier onderzoek gedaan en heel veel naar boven gehaald”. De hoofdonderzoeker verwacht binnenkort met een verklaring te komen waarin inhoudelijk op de kritiek wordt ingegaan. “We staan open voor kritiek, die gaan we op merites beoordelen en daar gaan we op reageren. Vooralsnog hebben wij geen enkel argument gehoord waardoor wij denken dat ons verhaal niet klopt.”

Het coldcaseteam reageerde woensdag op een verhaal in Trouw, dat stelde dat het team namen van deskundigen gebruikte voor een aanvraag van 100.000 euro bij de gemeente Amsterdam. De experts zouden daar niet op de hoogte van zijn geweest, maar de onderzoekers spreken dat in een verklaring tegen. “Allen stemden daarmee in en waren – zonder uitzondering – enthousiast over het project.”